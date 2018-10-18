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Єврокомісія прийняла позитивне рішення про виділення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Єврокомісія прийняла позитивне рішення про виділення Україні траншу в 500 млн євро
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:19
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