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Єврокомісія прийняла позитивне рішення про виділення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Єврокомісія прийняла позитивне рішення про виділення Україні траншу в 500 млн євро
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R2
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:35
ruvex написав:
Пополним офшоры.
Кто и какие пополнит оффшоры? Как это относится к теме статьи?
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locustsucol
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:39
Это кредит?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
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ребе Нок
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