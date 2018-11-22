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Розенко пояснив, чому ситуація
з гривнею – не катастрофа

Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:10

Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа

Пропонуємо до обговорення:
Це нормальне коливання національної валюти.

Дивися повний текст Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:10

“Давайте вспомним совсем недавнюю историю, в 2014 году, когда курс гривны “прыгал” в три раза. В течение короткого времени. Доллар был по 8 грн, потом стал 15, потом 25 и доходил до 40-50 грн за доллар.

Когда был доллар 40-50 да ещё в 2014? На сколько я помню доллар был 40 в продаже на ЧР аж 4 часа в какой-то из дней последней декады февраля 2015г и за 3 дня упал до 31-32. А что касается официального курса так он и больше 30 был ровно аж 1 день 26 февраля 2015 - 30 гривен и 1 копейка, правда ровно на следующие сутки уже было 27.75.
flashgingo
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