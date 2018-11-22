Це нормальне коливання національної валюти.
Дивися повний текст Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:10
Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:10
“Давайте вспомним совсем недавнюю историю, в 2014 году, когда курс гривны “прыгал” в три раза. В течение короткого времени. Доллар был по 8 грн, потом стал 15, потом 25 и доходил до 40-50 грн за доллар.
Когда был доллар 40-50 да ещё в 2014? На сколько я помню доллар был 40 в продаже на ЧР аж 4 часа в какой-то из дней последней декады февраля 2015г и за 3 дня упал до 31-32. А что касается официального курса так он и больше 30 был ровно аж 1 день 26 февраля 2015 - 30 гривен и 1 копейка, правда ровно на следующие сутки уже было 27.75.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:13
Re: Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа
Пусть покажет какая у нас стабильная ситуация будет в конце января начале февраля.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:18
А можно еще предыдущий случай вспомнить, когда по 20-30 копеек в день он спокойно поднялся до 16ти.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:07
Много в мире глупых министров. А Розенко - уникум.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:03
Всё же людям можно объяснить проще:
Посмотрите на его "лицо", наверное он всегда сытно ел, вдоволь спал, никогда не рвал жилы,...
- Но, нацарював уже .... себе и правнукам.
Ему уже всё побоку - колебания гривны.
Это "проблемы населения Украины"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|