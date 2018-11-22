Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа

Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:26

Kudrjavuy написав: zloy_ukr написав: Много в мире глупых министров. А Розенко - уникум. Много в мире глупых министров. А Розенко - уникум.

Всё же людям можно объяснить проще:

Посмотрите на его "лицо", наверное он всегда сытно ел, вдоволь спал, никогда не рвал жилы,...

- Но, нацарював уже .... себе и правнукам.

Ему уже всё побоку - колебания гривны.

Это "проблемы населения Украины" Всё же людям можно объяснить проще:Посмотрите на его "лицо", наверное он всегда сытно ел, вдоволь спал, никогда не рвал жилы,...- Но, нацарював уже .... себе и правнукам.Ему уже всё побоку - колебания гривны.Это

в более развитых странах достаточно широкого круга (туда входят и ЕС и пост-СССР и почти все, кроме "третьего мира" проблема переедания уже давно стоит куда острее проблемы голода.да и нацарював он так себе - тачка уже пидстаркуватая, накоплений его и жены в районе 35к зелени. зп около 2к, у жены менее штуки. видать реально только на зарплату живет, не потому что честный, а потому что на этой позиции много не вымутишь. по украинским мерках министров вообще нищеброд.это я не в защиту. ляпнул он конечно что попало, вместо того, чтобы успокоить, наоборот внес еще элемент сумятицы и сомнений. а паниковать особо не нужно - скоро опять выкатится ниже 28, спекули поиграли на панике. хотя январь-февраль наверное будет в районе 28,5-29,5. если без форс-мажоров.