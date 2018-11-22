Це нормальне коливання національної валюти.
Дивися повний текст Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:10
Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:10
“Давайте вспомним совсем недавнюю историю, в 2014 году, когда курс гривны “прыгал” в три раза. В течение короткого времени. Доллар был по 8 грн, потом стал 15, потом 25 и доходил до 40-50 грн за доллар.
Когда был доллар 40-50 да ещё в 2014? На сколько я помню доллар был 40 в продаже на ЧР аж 4 часа в какой-то из дней последней декады февраля 2015г и за 3 дня упал до 31-32. А что касается официального курса так он и больше 30 был ровно аж 1 день 26 февраля 2015 - 30 гривен и 1 копейка, правда ровно на следующие сутки уже было 27.75.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:13
Re: Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа
Пусть покажет какая у нас стабильная ситуация будет в конце января начале февраля.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:18
А можно еще предыдущий случай вспомнить, когда по 20-30 копеек в день он спокойно поднялся до 16ти.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:07
Много в мире глупых министров. А Розенко - уникум.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:03
Всё же людям можно объяснить проще:
Посмотрите на его "лицо", наверное он всегда сытно ел, вдоволь спал, никогда не рвал жилы,...
- Но, нацарював уже .... себе и правнукам.
Ему уже всё побоку - колебания гривны.
Это "проблемы населения Украины"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:30
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:26
в более развитых странах достаточно широкого круга (туда входят и ЕС и пост-СССР и почти все, кроме "третьего мира" проблема переедания уже давно стоит куда острее проблемы голода.
да и нацарював он так себе - тачка уже пидстаркуватая, накоплений его и жены в районе 35к зелени. зп около 2к, у жены менее штуки. видать реально только на зарплату живет, не потому что честный, а потому что на этой позиции много не вымутишь. по украинским мерках министров вообще нищеброд.
это я не в защиту. ляпнул он конечно что попало, вместо того, чтобы успокоить, наоборот внес еще элемент сумятицы и сомнений. а паниковать особо не нужно - скоро опять выкатится ниже 28, спекули поиграли на панике. хотя январь-февраль наверное будет в районе 28,5-29,5. если без форс-мажоров.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:48
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