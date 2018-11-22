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Розенко пояснив, чому ситуація
з гривнею – не катастрофа

Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:10

Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа

Пропонуємо до обговорення:
Це нормальне коливання національної валюти.

Дивися повний текст Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:10

“Давайте вспомним совсем недавнюю историю, в 2014 году, когда курс гривны “прыгал” в три раза. В течение короткого времени. Доллар был по 8 грн, потом стал 15, потом 25 и доходил до 40-50 грн за доллар.

Когда был доллар 40-50 да ещё в 2014? На сколько я помню доллар был 40 в продаже на ЧР аж 4 часа в какой-то из дней последней декады февраля 2015г и за 3 дня упал до 31-32. А что касается официального курса так он и больше 30 был ровно аж 1 день 26 февраля 2015 - 30 гривен и 1 копейка, правда ровно на следующие сутки уже было 27.75.
flashgingo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:13

Re: Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа

Пусть покажет какая у нас стабильная ситуация будет в конце января начале февраля.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:18

А можно еще предыдущий случай вспомнить, когда по 20-30 копеек в день он спокойно поднялся до 16ти.
arheops
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:07

Много в мире глупых министров. А Розенко - уникум.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:03

  zloy_ukr написав:Много в мире глупых министров. А Розенко - уникум.

Всё же людям можно объяснить проще:
Посмотрите на его "лицо", наверное он всегда сытно ел, вдоволь спал, никогда не рвал жилы,...
- Но, нацарював уже .... себе и правнукам.
Ему уже всё побоку - колебания гривны.
Это "проблемы населения Украины"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:30

  flashgingo написав:Когда был доллар 40-50 да ещё в 2014?

Даже в т.н. "ватных" методичках такого нет.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:26

  Kudrjavuy написав:
  zloy_ukr написав:Много в мире глупых министров. А Розенко - уникум.

Всё же людям можно объяснить проще:
Посмотрите на его "лицо", наверное он всегда сытно ел, вдоволь спал, никогда не рвал жилы,...
- Но, нацарював уже .... себе и правнукам.
Ему уже всё побоку - колебания гривны.
Это "проблемы населения Украины"


в более развитых странах достаточно широкого круга (туда входят и ЕС и пост-СССР и почти все, кроме "третьего мира" проблема переедания уже давно стоит куда острее проблемы голода.

да и нацарював он так себе - тачка уже пидстаркуватая, накоплений его и жены в районе 35к зелени. зп около 2к, у жены менее штуки. видать реально только на зарплату живет, не потому что честный, а потому что на этой позиции много не вымутишь. по украинским мерках министров вообще нищеброд.

это я не в защиту. ляпнул он конечно что попало, вместо того, чтобы успокоить, наоборот внес еще элемент сумятицы и сомнений. а паниковать особо не нужно - скоро опять выкатится ниже 28, спекули поиграли на панике. хотя январь-февраль наверное будет в районе 28,5-29,5. если без форс-мажоров.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:48

  M-A-X написав:
  flashgingo написав:Когда был доллар 40-50 да ещё в 2014?

Даже в т.н. "ватных" методичках такого нет.


прогнозы читал и 50 и 70 и 100. украина развалится, все замерзнет, еврог_еи, ГМО рамс и все таки инше. и ювенальная юстиция
но в реале не было.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:23

Re: Розенко пояснив, чому ситуація з гривнею – не катастрофа

  galex написав:прогнозы читал и 50 и 70 и 100. украина развалится, все замерзнет, еврог_еи, ГМО рамс и все таки инше. и ювенальная юстицияно в реале не было.

Вот полностью согласен! В реале - "Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хо-ро-шо!".
В том числе, как объяснил вице-премьер-министр, и с курсом.
А особенно хорошо, что есть такие министры, которые могут хорошо объяснить..
fokus
 
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