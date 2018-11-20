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У Мінфіні розповіли, під який
відсоток Євросоюз надасть...

У Мінфіні розповіли, під який відсоток Євросоюз надасть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:13

У Мінфіні розповіли, під який відсоток Євросоюз надасть...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, кошти макрофінансової допомоги надійдуть до державного бюджету України.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, під який відсоток Євросоюз надасть Україні півмільярда євро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:13

что за дела? я когда кому-то помогаю, денег за это не беру и назад не прошу.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:22

  sequence написав:что за дела? я когда кому-то помогаю, денег за это не беру и назад не прошу.

помоги миллиончиком...
Cactus
 
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