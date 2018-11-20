Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, кошти макрофінансової допомоги надійдуть до державного бюджету України.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, під який відсоток Євросоюз надасть Україні півмільярда євро.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:13
У Мінфіні розповіли, під який відсоток Євросоюз надасть...
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Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, під який відсоток Євросоюз надасть Україні півмільярда євро.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:13
что за дела? я когда кому-то помогаю, денег за это не беру и назад не прошу.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:22
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