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ЄБРР погодив 150 млн євро кредиту на будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:41
Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції та розвитку погодив виділення 150 мільйонів євро кредиту компанії «Сивашенергопром», яка є дочірнім підприємством норвезької компанії NBT.
Дивися повний текст ЄБРР погодив 150 млн євро кредиту на будівництво вітроелектростанції на Херсонщині
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:41
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