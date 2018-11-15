ЄБРР погодив 150 млн євро кредиту на будівництво...

mishalisovskiy написав:
"В країні нічого не змінюється... Кококо!"
Читайте ещё раз:
"Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение 150 миллионов евро кредита компании «Сивашэнергопром», которая является дочерним предприятием норвежской компании NBT"
"Зарабатывает" норвежская компания.
Сопутствующее:
1. Цены на электроэнергию из возобновляемых источников для украинца.
2. землеотвод под ВЕП -?
3. ...............................................................................
За норвежскую компанию можно только порадоваться, а украинцу - "бусы" и "руками не трогать!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.