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ЄБРР погодив 150 млн євро
кредиту на будівництво...

ЄБРР погодив 150 млн євро кредиту на будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:41

ЄБРР погодив 150 млн євро кредиту на будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції та розвитку погодив виділення 150 мільйонів євро кредиту компанії «Сивашенергопром», яка є дочірнім підприємством норвезької компанії NBT.

Дивися повний текст ЄБРР погодив 150 млн євро кредиту на будівництво вітроелектростанції на Херсонщині.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:41

"В країні нічого не змінюється... Кококо!"
mishalisovskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:04

  mishalisovskiy написав:"В країні нічого не змінюється... Кококо!"

Читайте ещё раз:
"Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение 150 миллионов евро кредита компании «Сивашэнергопром», которая является дочерним предприятием норвежской компании NBT"
"Зарабатывает" норвежская компания.
Сопутствующее:
1. Цены на электроэнергию из возобновляемых источников для украинца.
2. землеотвод под ВЕП -?
3. ...............................................................................

За норвежскую компанию можно только порадоваться, а украинцу - "бусы" и "руками не трогать!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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