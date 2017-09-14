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Міжнародні посилки обклали
податком: скільки і коли...

Міжнародні посилки обклали податком: скільки і коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:28

Міжнародні посилки обклали податком: скільки і коли...

Пропонуємо до обговорення:
23 листопада Верховна Рада ухвалила закон про зниження порогу безподаткових пересилань.

Дивися повний текст Міжнародні посилки обклали податком: скільки і коли доведеться заплатити.
R2
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ур**
lavidenko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:29

Я хотел сказать соаножопоголовые му***
lavidenko
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