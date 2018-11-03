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У Венесуелі зросла
мінімальна зарплата

У Венесуелі зросла мінімальна зарплата
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:31

У Венесуелі зросла мінімальна зарплата

Пропонуємо до обговорення:
Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив у четвер, 29 листопада, про підвищення вартості криптовалюти Petro і зростання мінімальної зарплати в країні.

Дивися повний текст У Венесуелі зросла мінімальна зарплата.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:32

Локальная крипта повысилась в цене относительно локального денежного знака... просто шикарно :-)
dotster
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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