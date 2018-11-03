Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив у четвер, 29 листопада, про підвищення вартості криптовалюти Petro і зростання мінімальної зарплати в країні.
Дивися повний текст У Венесуелі зросла мінімальна зарплата.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:31
У Венесуелі зросла мінімальна зарплата
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Дивися повний текст У Венесуелі зросла мінімальна зарплата.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:32
Локальная крипта повысилась в цене относительно локального денежного знака... просто шикарно :-)
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