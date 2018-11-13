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Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:18
Пропонуємо до обговорення:
Біткоїн у березні 2019-го опуститься до позначки в $2 тис.
Дивися повний текст Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в наступному році
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R2
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:18
Это обыкновенная финансовая пирамида.
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Grisha1
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