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Різкий обвал та зростання:
дали прогноз щодо біткоїна в...

Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:18

Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в...

Пропонуємо до обговорення:
Біткоїн у березні 2019-го опуститься до позначки в $2 тис.

Дивися повний текст Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в наступному році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:18

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