RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Різкий обвал та зростання:
дали прогноз щодо біткоїна в...

Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:18

Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в...

Пропонуємо до обговорення:
Біткоїн у березні 2019-го опуститься до позначки в $2 тис.

Дивися повний текст Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в наступному році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85901
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:18

Это обыкновенная финансовая пирамида.
Grisha1
 
Повідомлень: 19
З нами з: 29.11.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 07:38

  Grisha1 написав:Это обыкновенная финансовая пирамида.

Для кого как, а для меня мои биткоины - это надежда, надежда на светлое будущее ;) И я абсолютно не готов обменять свою надежду на 40 - 50 тыс. долларов. Что они мне дадут? Ну потрачу я их на ерунду разную, или положу в банк под 3 %... и что дальше? А надежда, надежда умирает последней, как известно.
Ferox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 518
З нами з: 17.03.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання реальної зарплати цього року перевищило рівень...
R2 » П'ят 30 лис, 2018 23:33
1 44
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 23:34
Пенс
Ціни на нафту зростають на оптимізмі щодо переговорів...
R2 » Сер 28 лис, 2018 11:22
2 177
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 12:33
Sharpe
Прогноз курсу долара в Україні на 2019 рік
R2 » Вів 13 лис, 2018 12:58
3 363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 14:41
uncletemala

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.