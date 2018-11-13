Біткоїн у березні 2019-го опуститься до позначки в $2 тис.
Дивися повний текст Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в наступному році.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:18
Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в...
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Дивися повний текст Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в наступному році.
Додано: Суб 01 гру, 2018 07:38
Для кого как, а для меня мои биткоины - это надежда, надежда на светлое будущее И я абсолютно не готов обменять свою надежду на 40 - 50 тыс. долларов. Что они мне дадут? Ну потрачу я их на ерунду разную, или положу в банк под 3 %... и что дальше? А надежда, надежда умирает последней, как известно.
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:31
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:32
Піраміда - це структура, яка велику частину своїх прибутків отримує просто від приходу нових грошей(вкладників).
МММ - 100% піраміда
Криптовалюти - 99%(пропущення), 1%(або навіть менше) є прибуток, який вони отримують у вигляді комісій за операції(тобто як платіжна система). Тут не забуваємо, що комісія, яку платить інвестор(спекулянт) не є прибутком в чистому розумінні, а є наслідком припливу нових грошей(вкладників).
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:43
Нерухомість не може бути пірамідою, бо нерухомість є товар, а не фін.інструмент.
На деякі товари може надутись пузир.
Пузир - це тимчасове(хоча може тривати і роками) збільшення ціни в рази по причині неможливості швидко виробити потрібну кількість товару.
Ви можете думати що КРН є пузир, але я дуже сумніваюсь що ціна на нерухомість в Києві може впасти в рази.
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