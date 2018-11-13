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Різкий обвал та зростання:
дали прогноз щодо біткоїна в...

Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:18

Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в...

Пропонуємо до обговорення:
Біткоїн у березні 2019-го опуститься до позначки в $2 тис.

Дивися повний текст Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в наступному році.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 07:38

  Grisha1 написав:Это обыкновенная финансовая пирамида.

Для кого как, а для меня мои биткоины - это надежда, надежда на светлое будущее ;) И я абсолютно не готов обменять свою надежду на 40 - 50 тыс. долларов. Что они мне дадут? Ну потрачу я их на ерунду разную, или положу в банк под 3 %... и что дальше? А надежда, надежда умирает последней, как известно.
Ferox
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:31

  Grisha1 написав:Это обыкновенная финансовая пирамида.

Те, кто так говорят, обычно сами не знают, что такое финансовая пирамида.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:32

  phantom_systems написав:
  Grisha1 написав:Это обыкновенная финансовая пирамида.

Те, кто так говорят, обычно сами не знают, что такое финансовая пирамида.

Піраміда - це структура, яка велику частину своїх прибутків отримує просто від приходу нових грошей(вкладників).
МММ - 100% піраміда
Криптовалюти - 99%(приблизно), 1%(або навіть менше) є прибуток, який вони отримують у вигляді комісій за операції(тобто як платіжна система). Тут не забуваємо, що комісія, яку платить інвестор(спекулянт) не є прибутком в чистому розумінні, а є наслідком припливу нових грошей(вкладників).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 01 гру, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:43

  moniks написав:Grisha1
В том то и дело что это не обыкновенная:))) Обыкновенная пирамида - это киевские новострои. 60(70)тыс. не проданных квартир, а цены всё равно вверх - классика загона. :mrgreen:

Нерухомість не може бути пірамідою, бо нерухомість є товар, а не фін.інструмент.
На деякі товари може надутись пузир.
Пузир - це тимчасове(хоча може тривати і роками) збільшення ціни в рази по причині неможливості швидко виробити потрібну кількість товару.
Ви можете думати що КРН є пузир, але я дуже сумніваюсь що ціна на нерухомість в Києві може впасти в рази.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:18

  andrijk777 написав:
  phantom_systems написав:
  Grisha1 написав:Это обыкновенная финансовая пирамида.

Те, кто так говорят, обычно сами не знают, что такое финансовая пирамида.

Піраміда - це структура, яка велику частину своїх прибутків отримує просто від приходу нових грошей(вкладників).
МММ - 100% піраміда
Криптовалюти - 99%(приблизно), 1%(або навіть менше) є прибуток, який вони отримують у вигляді комісій за операції(тобто як платіжна система). Тут не забуваємо, що комісія, яку платить інвестор(спекулянт) не є прибутком в чистому розумінні, а є наслідком припливу нових грошей(вкладників).

Так где же в децентрализованной крипте находится эта структура, получающая прибыль от вкладчиков? Мавроди лично от фонаря начислял дивиденды 1000% годовых по акциям МММ, которые действительно выплачивались за счёт новых покупателей акций, в крипте такого нет. Спекулятивный интерес есть продать дороже, чем купил, а где его нет?

  andrijk777 написав:Ви можете думати що КРН є пузир, але я дуже сумніваюсь що ціна на нерухомість в Києві може впасти в рази.

Ещё как может. В Донецке-Луганске ведь упала.
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