Біткоїн у березні 2019-го опуститься до позначки в $2 тис.
Дивися повний текст Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в наступному році.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:18
Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в...
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Дивися повний текст Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в наступному році.
Додано: Суб 01 гру, 2018 07:38
Для кого как, а для меня мои биткоины - это надежда, надежда на светлое будущее И я абсолютно не готов обменять свою надежду на 40 - 50 тыс. долларов. Что они мне дадут? Ну потрачу я их на ерунду разную, или положу в банк под 3 %... и что дальше? А надежда, надежда умирает последней, как известно.
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:31
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:32
Піраміда - це структура, яка велику частину своїх прибутків отримує просто від приходу нових грошей(вкладників).
МММ - 100% піраміда
Криптовалюти - 99%(приблизно), 1%(або навіть менше) є прибуток, який вони отримують у вигляді комісій за операції(тобто як платіжна система). Тут не забуваємо, що комісія, яку платить інвестор(спекулянт) не є прибутком в чистому розумінні, а є наслідком припливу нових грошей(вкладників).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 01 гру, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:43
Нерухомість не може бути пірамідою, бо нерухомість є товар, а не фін.інструмент.
На деякі товари може надутись пузир.
Пузир - це тимчасове(хоча може тривати і роками) збільшення ціни в рази по причині неможливості швидко виробити потрібну кількість товару.
Ви можете думати що КРН є пузир, але я дуже сумніваюсь що ціна на нерухомість в Києві може впасти в рази.
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:18
Так где же в децентрализованной крипте находится эта структура, получающая прибыль от вкладчиков? Мавроди лично от фонаря начислял дивиденды 1000% годовых по акциям МММ, которые действительно выплачивались за счёт новых покупателей акций, в крипте такого нет. Спекулятивный интерес есть продать дороже, чем купил, а где его нет?
Ещё как может. В Донецке-Луганске ведь упала.
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:09
Можна ще б було повірити в ці байочки про децентралізацію, але є така одна штука - форк.
Питання в лоб - ХТО приймає рішення про форк?
Хто одержує прибуток від вкладчиків? - очевидно хто - організатори. По факту ті, хто вклався перший, як і в будь-якій піраміді. Той хто купляв бітки по 1$ однозначно одержать прибуток.
МММ - умовно можна говорити що Мавроді був просто першим вкладчиком в піраміду.
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:17
Додано: Нед 02 гру, 2018 20:45
За софт форки голосуют майнеры своими блоками. Хард форки делают девелоперы, но без поддержки юзеров они могут перестать ими быть. Есть прецеденты.
Хорошо, допустим, организаторы. Так сколько профита получил товарищ Накамото? Он, кстати, в эту "пирамиду" вообще никакие деньги не вкладывал. Многие другие тоже. Просто майнили или меняли одни монеты на другие. Как их профит считать? Даже те, кто когда-то купили битки недорого, но до сих пор холдят, формально не получили профит. У них как было энное кол-во монет, так и осталось. Когда и если выведут в фиат, тогда зафиксируют профит.
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:18
phantom_systems
А скільки профіту получив Мавроді? Помер на автобусній зупинці
А хто сказав що Накамото організатор? Біткоін взагалі-то анонімна штука. Чи вже ні?
Хоча навіщо ці розмови... Піраміда не може існувати без росту. Якщо ще рік росту не буде то або буде постійне падіння, або це не піраміда.
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