RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Різкий обвал та зростання:
дали прогноз щодо біткоїна в...

Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:18

Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в...

Пропонуємо до обговорення:
Біткоїн у березні 2019-го опуститься до позначки в $2 тис.

Дивися повний текст Різкий обвал та зростання: дали прогноз щодо біткоїна в наступному році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85917
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 07:38

  Grisha1 написав:Это обыкновенная финансовая пирамида.

Для кого как, а для меня мои биткоины - это надежда, надежда на светлое будущее ;) И я абсолютно не готов обменять свою надежду на 40 - 50 тыс. долларов. Что они мне дадут? Ну потрачу я их на ерунду разную, или положу в банк под 3 %... и что дальше? А надежда, надежда умирает последней, как известно.
Ferox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 17.03.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:31

  Grisha1 написав:Это обыкновенная финансовая пирамида.

Те, кто так говорят, обычно сами не знают, что такое финансовая пирамида.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 743
З нами з: 14.04.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:32

  phantom_systems написав:
  Grisha1 написав:Это обыкновенная финансовая пирамида.

Те, кто так говорят, обычно сами не знают, что такое финансовая пирамида.

Піраміда - це структура, яка велику частину своїх прибутків отримує просто від приходу нових грошей(вкладників).
МММ - 100% піраміда
Криптовалюти - 99%(приблизно), 1%(або навіть менше) є прибуток, який вони отримують у вигляді комісій за операції(тобто як платіжна система). Тут не забуваємо, що комісія, яку платить інвестор(спекулянт) не є прибутком в чистому розумінні, а є наслідком припливу нових грошей(вкладників).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 01 гру, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 11.11.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:43

  moniks написав:Grisha1
В том то и дело что это не обыкновенная:))) Обыкновенная пирамида - это киевские новострои. 60(70)тыс. не проданных квартир, а цены всё равно вверх - классика загона. :mrgreen:

Нерухомість не може бути пірамідою, бо нерухомість є товар, а не фін.інструмент.
На деякі товари може надутись пузир.
Пузир - це тимчасове(хоча може тривати і роками) збільшення ціни в рази по причині неможливості швидко виробити потрібну кількість товару.
Ви можете думати що КРН є пузир, але я дуже сумніваюсь що ціна на нерухомість в Києві може впасти в рази.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 11.11.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:18

  andrijk777 написав:
  phantom_systems написав:
  Grisha1 написав:Это обыкновенная финансовая пирамида.

Те, кто так говорят, обычно сами не знают, что такое финансовая пирамида.

Піраміда - це структура, яка велику частину своїх прибутків отримує просто від приходу нових грошей(вкладників).
МММ - 100% піраміда
Криптовалюти - 99%(приблизно), 1%(або навіть менше) є прибуток, який вони отримують у вигляді комісій за операції(тобто як платіжна система). Тут не забуваємо, що комісія, яку платить інвестор(спекулянт) не є прибутком в чистому розумінні, а є наслідком припливу нових грошей(вкладників).

Так где же в децентрализованной крипте находится эта структура, получающая прибыль от вкладчиков? Мавроди лично от фонаря начислял дивиденды 1000% годовых по акциям МММ, которые действительно выплачивались за счёт новых покупателей акций, в крипте такого нет. Спекулятивный интерес есть продать дороже, чем купил, а где его нет?

  andrijk777 написав:Ви можете думати що КРН є пузир, але я дуже сумніваюсь що ціна на нерухомість в Києві може впасти в рази.

Ещё как может. В Донецке-Луганске ведь упала.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 743
З нами з: 14.04.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:09

  phantom_systems написав:Так где же в децентрализованной крипте находится эта структура, получающая прибыль от вкладчиков? Мавроди лично от фонаря начислял дивиденды 1000% годовых по акциям МММ, которые действительно выплачивались за счёт новых покупателей акций, в крипте такого нет. Спекулятивный интерес есть продать дороже, чем купил, а где его нет?

Можна ще б було повірити в ці байочки про децентралізацію, але є така одна штука - форк.
Питання в лоб - ХТО приймає рішення про форк?
Хто одержує прибуток від вкладчиків? - очевидно хто - організатори. По факту ті, хто вклався перший, як і в будь-якій піраміді. Той хто купляв бітки по 1$ однозначно одержать прибуток.
МММ - умовно можна говорити що Мавроді був просто першим вкладчиком в піраміду.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 11.11.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:17

  phantom_systems написав:
  andrijk777 написав:Ви можете думати що КРН є пузир, але я дуже сумніваюсь що ціна на нерухомість в Києві може впасти в рази.

Ещё как может. В Донецке-Луганске ведь упала.

Війна це форс-мажор. У будь-якому місті світу нерухомість впаде в рази, якщо там почнуться воєнні дії.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 11.11.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:45

  andrijk777 написав:
  phantom_systems написав:Так где же в децентрализованной крипте находится эта структура, получающая прибыль от вкладчиков? Мавроди лично от фонаря начислял дивиденды 1000% годовых по акциям МММ, которые действительно выплачивались за счёт новых покупателей акций, в крипте такого нет. Спекулятивный интерес есть продать дороже, чем купил, а где его нет?

Можна ще б було повірити в ці байочки про децентралізацію, але є така одна штука - форк.
Питання в лоб - ХТО приймає рішення про форк?
Хто одержує прибуток від вкладчиків? - очевидно хто - організатори. По факту ті, хто вклався перший, як і в будь-якій піраміді. Той хто купляв бітки по 1$ однозначно одержать прибуток.
МММ - умовно можна говорити що Мавроді був просто першим вкладчиком в піраміду.

За софт форки голосуют майнеры своими блоками. Хард форки делают девелоперы, но без поддержки юзеров они могут перестать ими быть. Есть прецеденты.

Хорошо, допустим, организаторы. Так сколько профита получил товарищ Накамото? Он, кстати, в эту "пирамиду" вообще никакие деньги не вкладывал. Многие другие тоже. Просто майнили или меняли одни монеты на другие. Как их профит считать? Даже те, кто когда-то купили битки недорого, но до сих пор холдят, формально не получили профит. У них как было энное кол-во монет, так и осталось. Когда и если выведут в фиат, тогда зафиксируют профит.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 743
З нами з: 14.04.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:18

phantom_systems
А скільки профіту получив Мавроді? Помер на автобусній зупинці :D :D
А хто сказав що Накамото організатор? Біткоін взагалі-то анонімна штука. Чи вже ні?
Хоча навіщо ці розмови... Піраміда не може існувати без росту. Якщо ще рік росту не буде то або буде постійне падіння, або це не піраміда.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 11.11.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання реальної зарплати цього року перевищило рівень...
R2 » П'ят 30 лис, 2018 23:33
6 381
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 гру, 2018 17:05
Scotch
Ціни на нафту зростають на оптимізмі щодо переговорів...
R2 » Сер 28 лис, 2018 11:22
2 265
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 12:33
Sharpe
Прогноз курсу долара в Україні на 2019 рік
R2 » Вів 13 лис, 2018 12:58
3 456
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 14:41
uncletemala

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1570)
02.12.2018 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.