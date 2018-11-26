|
|
Зростання реальної зарплати цього року перевищило рівень...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:33
Пропонуємо до обговорення:
Розенко зазначив, що до кінця року середній розмір заробітної плати може досягти 10 тисяч гривень.
Дивися повний текст Зростання реальної зарплати цього року перевищило рівень інфляції - Розенко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85903
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:34
Несмотря на это люди еще получают 4000-4500.
-
Пенс
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 04.09.15
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор