Розенко зазначив, що до кінця року середній розмір заробітної плати може досягти 10 тисяч гривень.
Дивися повний текст Зростання реальної зарплати цього року перевищило рівень інфляції - Розенко.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:33
Зростання реальної зарплати цього року перевищило рівень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростання реальної зарплати цього року перевищило рівень інфляції - Розенко.
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:40
Пан Розенко, лучше расскажите, что ваша "команда" натворила до этого. Жизненный уровень большинства украинцев упал в несколько раз. А теперь вы бьете себя в грудь и кричите о копеечном улучшении. Вещи собирайте, выборы скоро... И не смешите тезисами о работающей украинской экономике.
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:26
Re: Зростання реальної зарплати цього року перевищило рівень
В Киеве да достигнет или уже достигла -правда на эти деньги в Киеве особо не разгонишься. А что делать с другими городами? Там как-то цифры в районе 5-6к топчутся.
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