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Зростання реальної зарплати
цього року перевищило рівень...

Зростання реальної зарплати цього року перевищило рівень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:33

Зростання реальної зарплати цього року перевищило рівень...

Пропонуємо до обговорення:
Розенко зазначив, що до кінця року середній розмір заробітної плати може досягти 10 тисяч гривень.

Дивися повний текст Зростання реальної зарплати цього року перевищило рівень інфляції - Розенко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:34

Несмотря на это люди еще получают 4000-4500.
Пенс
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:40

Пан Розенко, лучше расскажите, что ваша "команда" натворила до этого. Жизненный уровень большинства украинцев упал в несколько раз. А теперь вы бьете себя в грудь и кричите о копеечном улучшении. Вещи собирайте, выборы скоро... И не смешите тезисами о работающей украинской экономике.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:58

Да, не смотря на "все плохо!!!" рост заметный в этом году.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:26

Re: Зростання реальної зарплати цього року перевищило рівень

В Киеве да достигнет или уже достигла -правда на эти деньги в Киеве особо не разгонишься. А что делать с другими городами? Там как-то цифры в районе 5-6к топчутся.
flashgingo
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