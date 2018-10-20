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Паспорт за 10 хвилин: нововведення в оформленні документа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Тепер внутрішній і закордонний паспорти можна оформити онлайн за 10 хв.
Дивися повний текст Паспорт за 10 хвилин: нововведення в оформленні документа
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:17
Отпечатки пальцев на внутренний паспорт ? В миграционной службе ?
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