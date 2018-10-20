Паспорт за 10 хвилин: нововведення в оформленні документа
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yama написав:а нельзя отказаться ??? от отпечаков , по моему можна и там и там , просто тогда не будет безвиза
Читаем ЗУ "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус":
Стаття 19. Інформація, що міститься у документах ... 2. ... За згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України. ... Стаття 21. Паспорт громадянина України ... 7. До паспорта громадянина України вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) ім'я особи;
4) стать;
5) громадянство;
6) дата народження;
7) унікальний номер запису в Реєстрі;
8 ) номер документа;
9) дата закінчення строку дії документа;
10) дата видачі документа;
11) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
12) місце народження;
13) відцифрований образ обличчя особи;
14) відцифрований підпис особи;
15) податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків проставляється слово "відмова".
Как видите, для оформления внутреннего паспорта (ID-карты) нет требования обязательно сдать отпечатки пальцев, только с согласия получателя паспорта. И для оформления заграничного паспорта этого обязательного требования нет:
Стаття 22. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ... 7. До паспорта громадянина України для виїзду за кордон вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) тип документа;
4) код держави;
5) номер документа;
6) ім'я особи;
7) громадянство;
8 ) дата народження;
9) унікальний номер запису в Реєстрі;
10) стать;
11) місце народження;
12) дата видачі документа;
13) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
14) дата закінчення строку дії документа;
15) відцифрований образ обличчя особи;
16) відцифрований підпис особи;
17) дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).
(Там же)
Хотя на оффсайте ДМСУ утверждается, что обязательно вносятся отпечатки пальцев:
Яка інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України для виїзду за кордон?
До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України для виїзду за кордон, вноситься: - інформація, що міститься на сторінці даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон; - біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук (відцифровані відбитки пальців рук особи не отримуються до досягненню нею 12-річного віку та у разі, коли особа не може пересуватися самостійно у зв`язку із тривалим розладом здоров`я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров`я, оформленим в установленому порядку); - дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303 (от англ. ICAO - International Civil Aviation Organization - Міжнародна організація цивільної авіації, спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності).
Видимо, ДМСУ "усовершенствовала" ЗУ, выдавая дополнительное желание получателя паспорта за обязательное требование. Ведь в цитируемом ЗУ так:
Стаття 22. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ... 8. У паспорті громадянина України для виїзду за кордон за письмовим клопотанням заявника, а стосовно осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їхніх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників може бути зазначена також додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.
(хотя отпечатки пальцев ну никак не могут быть "змінною інформацією" - они постоянны от рождения до смерти, да и после нее)
Повторюсь:
За згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України.