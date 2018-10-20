RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Паспорт за 10 хвилин: нововведення
в оформленні документа

Паспорт за 10 хвилин: нововведення в оформленні документа
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:17

Паспорт за 10 хвилин: нововведення в оформленні документа

Пропонуємо до обговорення:
Тепер внутрішній і закордонний паспорти можна оформити онлайн за 10 хв.

Дивися повний текст Паспорт за 10 хвилин: нововведення в оформленні документа.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85906
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:17

Отпечатки пальцев на внутренний паспорт ? В миграционной службе ?
ellinas
 
Повідомлень: 197
З нами з: 23.02.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:12

  ellinas написав:Отпечатки пальцев на внутренний паспорт ? В миграционной службе ?


А для вас новость, что не только загран, но и внутренние паспорта оформляет ДМСУ?
База данных граждан и, соответственно, их отпечатков, в ДМС - а где ж еще?
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5656
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2780 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:17

  EKO написав:
  ellinas написав:Отпечатки пальцев на внутренний паспорт ? В миграционной службе ?


А для вас новость, что не только загран, но и внутренние паспорта оформляет ДМСУ?
База данных граждан и, соответственно, их отпечатков, в ДМС - а где ж еще?

а нельзя отказаться ??? от отпечаков , по моему можна и там и там , просто тогда не будет безвиза.
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 412
З нами з: 12.08.17
Подякував: 854 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:18

Re: Паспорт за 10 хвилин: нововведення в оформленні документ

Поки що послуга доступна лише в Києві, але скоро нею зможуть скористуватися й жителі інших міст.
.... скоро скоро а еще монетизация субсидий
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 412
З нами з: 12.08.17
Подякував: 854 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:07

Re: Паспорт за 10 хвилин: нововведення в оформленні документ

  yama написав:а нельзя отказаться ??? от отпечаков , по моему можна и там и там , просто тогда не будет безвиза

Читаем ЗУ "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус":
Стаття 19. Інформація, що міститься у документах
...
2.
...
За згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України.
...
Стаття 21. Паспорт громадянина України
...
7. До паспорта громадянина України вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) ім'я особи;

4) стать;

5) громадянство;

6) дата народження;

7) унікальний номер запису в Реєстрі;

8 ) номер документа;

9) дата закінчення строку дії документа;

10) дата видачі документа;

11) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

12) місце народження;

13) відцифрований образ обличчя особи;

14) відцифрований підпис особи;

15) податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків проставляється слово "відмова".

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-vi

Как видите, для оформления внутреннего паспорта (ID-карты) нет требования обязательно сдать отпечатки пальцев, только с согласия получателя паспорта. И для оформления заграничного паспорта этого обязательного требования нет:
Стаття 22. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
...
7. До паспорта громадянина України для виїзду за кордон вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) ім'я особи;

7) громадянство;

8 ) дата народження;

9) унікальний номер запису в Реєстрі;

10) стать;

11) місце народження;

12) дата видачі документа;

13) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

14) дата закінчення строку дії документа;

15) відцифрований образ обличчя особи;

16) відцифрований підпис особи;

17) дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).

(Там же)

Хотя на оффсайте ДМСУ утверждается, что обязательно вносятся отпечатки пальцев:
Яка інформація вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України для виїзду за кордон?

До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України для виїзду за кордон, вноситься:
- інформація, що міститься на сторінці даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук (відцифровані відбитки пальців рук особи не отримуються до досягненню нею 12-річного віку та у разі, коли особа не може пересуватися самостійно у зв`язку із тривалим розладом здоров`я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров`я, оформленим в установленому порядку);
- дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303 (от англ. ICAO - International Civil Aviation Organization - Міжнародна організація цивільної авіації, спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності).

https://dmsu.gov.ua/faq/zakordonnij-pasport.html

Видимо, ДМСУ "усовершенствовала" ЗУ, выдавая дополнительное желание получателя паспорта за обязательное требование. Ведь в цитируемом ЗУ так:
Стаття 22. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
...
8. У паспорті громадянина України для виїзду за кордон за письмовим клопотанням заявника, а стосовно осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їхніх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників може бути зазначена також додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.

(хотя отпечатки пальцев ну никак не могут быть "змінною інформацією" - они постоянны от рождения до смерти, да и после нее)

Повторюсь:
За згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України.


И внутренний, и заграничный паспорта, это
Паспорт громадянина України
yanyura
 
Повідомлень: 3895
З нами з: 09.01.09
Подякував: 916 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заміна водійського посвідчення за 20 хвилин: Кличко...
R2 » Чет 01 лис, 2018 16:26
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 17:39
p_a_l
Авто на єврономерах: власникам приготували нововведення 1, 2
R2 » Вів 23 жов, 2018 10:39
12 1133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 06:07
virys440
За кілька хвилин: велика російська компанія різко... 1, 2
R2 » П'ят 19 жов, 2018 12:04
10 782
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 06:24
fokus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.