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У Німеччині в святковій ілюмінації будуть використані 16...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:31
Пропонуємо до обговорення:
Під час святкування Різдва і Нового року в Німеччині загалом горітимуть близько 16 млрд лампочок на ялинкових гірляндах, а також у вітальнях, на фасадах будинків та у дворах.
Дивися повний текст У Німеччині в святковій ілюмінації будуть використані 16 млрд ламп
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:32
А в Украине ничего не напоминает о праздниках, кроме роста цен
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