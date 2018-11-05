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У Німеччині в святковій ілюмінації
будуть використані 16...

У Німеччині в святковій ілюмінації будуть використані 16...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:31

У Німеччині в святковій ілюмінації будуть використані 16...

Пропонуємо до обговорення:
Під час святкування Різдва і Нового року в Німеччині загалом горітимуть близько 16 млрд лампочок на ялинкових гірляндах, а також у вітальнях, на фасадах будинків та у дворах.

Дивися повний текст У Німеччині в святковій ілюмінації будуть використані 16 млрд ламп.
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