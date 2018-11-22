Про це повідомляє "Інфагро".
Дивися повний текст У світі впали ціни на популярні сорти сирів.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 12:00
У світі впали ціни на популярні сорти сирів
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Дивися повний текст У світі впали ціни на популярні сорти сирів.
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:00
Как любят говорить у нас некоторые деятели: - такая вот в мире цена чеддера сейчас.
Вполне сопоставима со стоимостью чеддера в Украине, ага.
Опт там по 3,3 дол( 93 грн) за 1 кг - по цене украинского пилистилина, розница здесь 10-11 дол(280-300 грн) за кг.
Стандартная наценка +200% или же в 3 раза. Все как обычно, "без лоха и жизнь плоха".
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