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У світі впали ціни на
популярні сорти сирів

У світі впали ціни на популярні сорти сирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:00

У світі впали ціни на популярні сорти сирів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Інфагро".

Дивися повний текст У світі впали ціни на популярні сорти сирів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:00

Как любят говорить у нас некоторые деятели: - такая вот в мире цена чеддера сейчас.

Вполне сопоставима со стоимостью чеддера в Украине, ага.

Опт там по 3,3 дол( 93 грн) за 1 кг - по цене украинского пилистилина, розница здесь 10-11 дол(280-300 грн) за кг.

Стандартная наценка +200% или же в 3 раза. Все как обычно, "без лоха и жизнь плоха".
EKO
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