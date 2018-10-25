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Конкурент SpaceX
показав свою ракету

Конкурент SpaceX показав свою ракету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:07

Конкурент SpaceX показав свою ракету

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Blue Origin в керівництві користувача корисного навантаження ракети New Glenn, опублікованому в жовтні, представила подробиці про багаторазовий перший ступінь носія, повідомляє NASA.

Дивися повний текст Конкурент SpaceX показав свою ракету.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:07

"в руководстве пользователя полезной нагрузки ракеты представила подробности".
Ага.
Пусть сначала хотя бы 3 в подряд успешных запуска и посадки сделают.... в руководстве они написали.... ага.
EKO
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