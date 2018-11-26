Про це йдеться в матеріалах експертного дослідження, проведеного співробітниками IMFgroup.
Дивися повний текст Економісти повідомили, як воєнний стан вплине на економічне зростання в 2018/19 роках.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:08
Економісти повідомили, як воєнний стан вплине на...
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Дивися повний текст Економісти повідомили, як воєнний стан вплине на економічне зростання в 2018/19 роках.
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:09
Народ, кто знает минималка с января 4173 или 4170 грн? На заборах пишут кто что хочет.
Спасибо.
Раньше здесь было
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:56
Официально "Закон про Державний бюджет України на 2019 рік" еще не вступил в действие, т.к.:
Неофициально (из Инета) -
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:01
О эти спасительные тепловозы General Electric - где бы мы были, если б не они! Особенно, учитывая тот факт, что ни один из них на сегодня не эксплуатируется.
Какая чушь, правда... От пика промышленного производства в 2012 году текущий уровень грузоперевозок на 32% ниже при уменьшении парка электро- и тепловозов на 8%. Если и существуют накладки из-за накала ситуации в Азовском море, то явно не в подвижном составе железной дороги, а в загрузке портов Черного моря.
Теперь о реальном влиянии ВП на экономику - существенный фактор лишь один. Это рост неопределенности, за которым следует снижение инвестиций бизнеса и трат населения. В свою очередь это приводит к снижению спроса на товары длительного использования и средства производства. Также недоверие к банковской системе может привести к денежному голоду реального сектора, что спровоцирует искорение инфляции.
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