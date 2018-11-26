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Економісти повідомили, як
воєнний стан вплине на...

Економісти повідомили, як воєнний стан вплине на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:08

Економісти повідомили, як воєнний стан вплине на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалах експертного дослідження, проведеного співробітниками IMFgroup.

Дивися повний текст Економісти повідомили, як воєнний стан вплине на економічне зростання в 2018/19 роках.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:09

Народ, кто знает минималка с января 4173 или 4170 грн? На заборах пишут кто что хочет.
Спасибо.
Раньше здесь было https://index.minfin.com.ua/labour/salary/min/ а сейчас забили на все.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:56

  p_a_l написав:Народ, кто знает минималка с января 4173 или 4170 грн? На заборах пишут кто что хочет.
Спасибо.
Раньше здесь было https://index.minfin.com.ua/labour/salary/min/ а сейчас забили на все.

Официально "Закон про Державний бюджет України на 2019 рік" еще не вступил в действие, т.к.:
Дати та стан проходження: Готується на підпис

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=64598

Неофициально (из Инета) -
у місячному розмірі: з 1 січня - 4173 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня - 25,13 гривні.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:01

О эти спасительные тепловозы General Electric - где бы мы были, если б не они! Особенно, учитывая тот факт, что ни один из них на сегодня не эксплуатируется. :mrgreen:

Какая чушь, правда... От пика промышленного производства в 2012 году текущий уровень грузоперевозок на 32% ниже при уменьшении парка электро- и тепловозов на 8%. Если и существуют накладки из-за накала ситуации в Азовском море, то явно не в подвижном составе железной дороги, а в загрузке портов Черного моря.

Теперь о реальном влиянии ВП на экономику - существенный фактор лишь один. Это рост неопределенности, за которым следует снижение инвестиций бизнеса и трат населения. В свою очередь это приводит к снижению спроса на товары длительного использования и средства производства. Также недоверие к банковской системе может привести к денежному голоду реального сектора, что спровоцирует искорение инфляции.
zРадио
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