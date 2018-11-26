Про це пише "Ukrainianpeopleleaks".
Дивися повний текст У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде одна людина.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 15:13
У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде одна людина.
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:13
К этому можно добавить еще то, что умирают больше чем рождаются.
Но то что пенсионеры все не вымрут, это факт.
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:35
Хтось їде, хтось повертається. Це абсолютно нормальні міграційні процеси, які характерні для глобалізованого світу.
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