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У пошуках кращого життя: кожні
30 секунд з України їде...

У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:13

У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Ukrainianpeopleleaks".

Дивися повний текст У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде одна людина.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:13

К этому можно добавить еще то, что умирают больше чем рождаются.
Но то что пенсионеры все не вымрут, это факт.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:35

Хтось їде, хтось повертається. Це абсолютно нормальні міграційні процеси, які характерні для глобалізованого світу.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:24

Трудові мігранти не тільки виїжджають, а й приїжджають!
Для об"єктивності потрібна статистика скільки "приїжджають" в Україну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:11

Так это ж бабло для бюджета! Экспорт трудовых ресурсов за счет самих ресурсов
Навуходоносор
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