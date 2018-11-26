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У пошуках кращого життя: кожні
30 секунд з України їде...

У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:13

У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Ukrainianpeopleleaks".

Дивися повний текст У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде одна людина.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:13

К этому можно добавить еще то, что умирают больше чем рождаются.
Но то что пенсионеры все не вымрут, это факт.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:35

Хтось їде, хтось повертається. Це абсолютно нормальні міграційні процеси, які характерні для глобалізованого світу.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:24

Трудові мігранти не тільки виїжджають, а й приїжджають!
Для об"єктивності потрібна статистика скільки "приїжджають" в Україну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:11

Так это ж бабло для бюджета! Экспорт трудовых ресурсов за счет самих ресурсов
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 02:32

Не вижу в этом ничего плохого. Как говорил Бжезинский: Украине не нужно больше 6 миллионов человек чтобы поддерживать аграрный сектор. Так что- жить будем.
tyson20072007
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 03:54

R2 Должно быть больше с такими законами и налогами
golllmax
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 05:14

  tyson20072007 написав:Не вижу в этом ничего плохого. Как говорил Бжезинский: Украине не нужно больше 6 миллионов человек чтобы поддерживать аграрный сектор. Так что- жить будем.

А шо Бджэзынскый говорил за свою ридну Речь Посполиту?
Там мильёнов восемь должно остаться учитывая Данцигские верфи или поболе?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 06:45

Re: У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде..

Начиная с 20 марта 2018 года, Украину покинуло более 720 000 человек

Ну почему сразу покинуло? Может люди просто на чашечку кофе в Братиславу или в Венскую оперу летали..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 07:01

  fokus написав:
Начиная с 20 марта 2018 года, Украину покинуло более 720 000 человек

Ну почему сразу покинуло? Может люди просто на чашечку кофе в Братиславу или в Венскую оперу летали..

Ну а почему бы и нет. Это в принципе не так уж и дорого. До Кракова добрались, а там автобусом за 7,9 евро в Вену. Хостелы никто не отменял, еду можно по дороге в Польше набрать . Ну а оперу можно стоя на галерке за несколько евро посмотреть. А можно вообще бюджетный вариант, спустится рядом в подземный переход, зайти в оперный туалет и сидя на унитазе послушать Моцарта за 90 центов. :D И шопинг там не плохой на любой карман. "Примарк" вообще находка для нищебродов. :mrgreen: Видели бы вы как там поляки детским затариваются.
Попаданец
 
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