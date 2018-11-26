Про це пише "Ukrainianpeopleleaks".
Дивися повний текст У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде одна людина.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 15:13
У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде одна людина.
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:13
К этому можно добавить еще то, что умирают больше чем рождаются.
Но то что пенсионеры все не вымрут, это факт.
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:35
Хтось їде, хтось повертається. Це абсолютно нормальні міграційні процеси, які характерні для глобалізованого світу.
Додано: Суб 01 гру, 2018 17:24
Трудові мігранти не тільки виїжджають, а й приїжджають!
Для об"єктивності потрібна статистика скільки "приїжджають" в Україну.
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:11
Так это ж бабло для бюджета! Экспорт трудовых ресурсов за счет самих ресурсов
Додано: Нед 02 гру, 2018 02:32
Не вижу в этом ничего плохого. Как говорил Бжезинский: Украине не нужно больше 6 миллионов человек чтобы поддерживать аграрный сектор. Так что- жить будем.
Додано: Нед 02 гру, 2018 05:14
А шо Бджэзынскый говорил за свою ридну Речь Посполиту?
Там мильёнов восемь должно остаться учитывая Данцигские верфи или поболе?
Додано: Нед 02 гру, 2018 06:45
Re: У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде..
Ну почему сразу покинуло? Может люди просто на чашечку кофе в Братиславу или в Венскую оперу летали..
Додано: Нед 02 гру, 2018 07:01
Ну а почему бы и нет. Это в принципе не так уж и дорого. До Кракова добрались, а там автобусом за 7,9 евро в Вену. Хостелы никто не отменял, еду можно по дороге в Польше набрать . Ну а оперу можно стоя на галерке за несколько евро посмотреть. А можно вообще бюджетный вариант, спустится рядом в подземный переход, зайти в оперный туалет и сидя на унитазе послушать Моцарта за 90 центов. И шопинг там не плохой на любой карман. "Примарк" вообще находка для нищебродов. Видели бы вы как там поляки детским затариваются.
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