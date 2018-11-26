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У пошуках кращого життя: кожні
30 секунд з України їде...

У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 01:59

  priem_metalla86 написав:Попаданец, при зарплате 7500, и коммуналке 3000 зимой остаётся 4000 на еду.
Сколько стоит добраться до Вены и обратно?
Ох уж эти сказочники...

А жирно жити одному в трикімнатній квартирі?
andrijk777
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