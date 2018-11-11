Найвищою у світі стала будівля в Дубаї в 828 м, в Європі — московський Тауер
Дивися повний текст Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 17:16
Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році
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Дивися повний текст Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році.
Додано: Суб 01 гру, 2018 17:16
ТОП-10. Самые высокие здания Киева (2018)
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:53
Re: Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році
Інформація ззастаріла. Sky Towers досі недобудований, кажуть що «Агентство офісного будівництва» кидануло Укрексімбанк на мільярд гривень. А поруч будуются житлові коробки від КМБ.
Додано: Нед 02 гру, 2018 09:59
Re: Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році
как эта новость могла попасть в топ????
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:33
Re: Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році
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