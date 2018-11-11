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Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 гру, 2018 17:16
Пропонуємо до обговорення:
Найвищою у світі стала будівля в Дубаї в 828 м, в Європі — московський Тауер
Дивися повний текст Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році
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Додано: Суб 01 гру, 2018 17:16
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Додано: Суб 01 гру, 2018 18:53
Всі рекорди висоти повинен побити офісний комплекс Sky Towers, який, як повідомив «Вестям» директор девелоперської компанії «Агентство офісного будівництва» Олександр Дьомін, буде введений в експлуатацію в другому кварталі 2016 року.
Інформація ззастаріла. Sky Towers досі недобудований, кажуть що «Агентство офісного будівництва» кидануло Укрексімбанк на мільярд гривень. А поруч будуются житлові коробки від КМБ.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 09:59
как эта новость могла попасть в топ????
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papchik
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:01
А щас какой год на дворе?
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:45
2016
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:36
кловский 7 не упомянули
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Додано: Нед 02 гру, 2018 17:33
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Додано: Нед 02 гру, 2018 23:08
Тракторист написав:
страна абсурда - строить высотные здания и при этом не иметь техники для их тушения и эвакуации людей с верхних этажей при пожаре...
А ну расскажика мне за технику для эвакуации с небоскребов Манхеттена?
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Haborym
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Додано: Нед 02 гру, 2018 23:28
Haborym написав: Тракторист написав:
страна абсурда - строить высотные здания и при этом не иметь техники для их тушения и эвакуации людей с верхних этажей при пожаре...
А ну расскажика мне за технику для эвакуации с небоскребов Манхеттена?
Вертолеты?
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