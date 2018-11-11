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Найвищий київський хмарочос
добудують у 2016 році

Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:16

Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році

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R2
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ТОП-10. Самые высокие здания Киева (2018) http://kiev-foto.info/ru/stati/2181-top ... niya-kieva
admprav
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:53

Re: Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році

Всі рекорди висоти повинен побити офісний комплекс Sky Towers, який, як повідомив «Вестям» директор девелоперської компанії «Агентство офісного будівництва» Олександр Дьомін, буде введений в експлуатацію в другому кварталі 2016 року.

Інформація ззастаріла. Sky Towers досі недобудований, кажуть що «Агентство офісного будівництва» кидануло Укрексімбанк на мільярд гривень. А поруч будуются житлові коробки від КМБ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 09:59

Re: Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році

как эта новость могла попасть в топ????
papchik
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:01

А щас какой год на дворе?
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:45

2016
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:36

кловский 7 не упомянули
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:33

Re: Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році

Back To The Future
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:08

  Тракторист написав:страна абсурда - строить высотные здания и при этом не иметь техники для их тушения и эвакуации людей с верхних этажей при пожаре...

А ну расскажика мне за технику для эвакуации с небоскребов Манхеттена?
.
Haborym
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:28

Re: Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році

Haborym написав:
  Тракторист написав:страна абсурда - строить высотные здания и при этом не иметь техники для их тушения и эвакуации людей с верхних этажей при пожаре...

А ну расскажика мне за технику для эвакуации с небоскребов Манхеттена?


Вертолеты?
freeze
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