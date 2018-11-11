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Найвищий київський хмарочос
добудують у 2016 році

Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:45

Сначала, по прочтении заголовка, не мог понять о чем речь. Потом дошло.
И в итоге термин, употребляемый для обозначения НЕБОСКРЕБА, очень понравился.
Волгарь
 
Повідомлень: 5740
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