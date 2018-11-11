Найвищий київський хмарочос добудують у 2016 році

Сначала, по прочтении заголовка, не мог понять о чем речь. Потом дошло.
И в итоге термин, употребляемый для обозначения НЕБОСКРЕБА, очень понравился.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:45
Сначала, по прочтении заголовка, не мог понять о чем речь. Потом дошло.
И в итоге термин, употребляемый для обозначения НЕБОСКРЕБА, очень понравился.
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