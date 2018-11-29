RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Проблема з браком
"польських" дозволів на...

Проблема з браком "польських" дозволів на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:41

Проблема з браком "польських" дозволів на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури звинувачує Державну службу України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) в браку дозволів на право здійснення автоперевезень у Польщу і констатує, що така проблемна ситуація збережеться до кінця року, незважаючи на вжиті зусилля для її вирішення.

Дивися повний текст Проблема з браком \"польських\" дозволів на автоперевезення збережеться до кінця року - Мінінфраструктури.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2019 році бюджетної допомоги для лікарень "первинки"...
R2 » П'ят 30 лис, 2018 11:00
7 462
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 16:54
Scotch
Як оформляється субсидія при доході нижче "мінімалки":...
R2 » П'ят 30 лис, 2018 11:07
1 43
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 11:08
grafchik777
Меркель: "Північний потік-2" не скасовує роль України як...
R2 » Чет 29 лис, 2018 17:39
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 17:39
Molchyn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10685)
01.12.2018 18:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.