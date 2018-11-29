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Проблема з браком "польських" дозволів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 гру, 2018 17:41
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури звинувачує Державну службу України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) в браку дозволів на право здійснення автоперевезень у Польщу і констатує, що така проблемна ситуація збережеться до кінця року, незважаючи на вжиті зусилля для її вирішення.
Дивися повний текст Проблема з браком \"польських\" дозволів на автоперевезення збережеться до кінця року - Мінінфраструктури
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