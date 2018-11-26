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Воєнний стан: Хто має
право зупиняти авто

Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:33

Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто

Пропонуємо до обговорення:
У 10 областях України на 30 днів було введено воєнний стан.

Дивися повний текст Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:33

А правила "досмотра"??..... Под протокол??? или как разбой?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:05

Бардак.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:06

svetoch-10 По закону. Еще есть вопросы?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:07

  sena_2008atp написав:Бардак.

Порядок
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:10

  sergnemo68 написав:svetoch-10 По закону. Еще есть вопросы?

Так я ж и спрашиваю каким образом, вы вижу знаете, так расскажите нам всем, а то мы не в курсе по какому закону...
svetoch-10
 
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