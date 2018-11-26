|
|
|
Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:33
Пропонуємо до обговорення:
У 10 областях України на 30 днів було введено воєнний стан.
Дивися повний текст Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85911
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:33
А правила "досмотра"??..... Под протокол??? или как разбой?
-
svetoch-10
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 21.12.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:05
Бардак.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1485
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:06
svetoch-10 По закону. Еще есть вопросы?
-
sergnemo68
-
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 28.07.15
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:07
sena_2008atp написав:
Бардак.
Порядок
-
sergnemo68
-
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 28.07.15
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:10
sergnemo68 написав:svetoch-10
По закону. Еще есть вопросы?
Так я ж и спрашиваю каким образом, вы вижу знаете, так расскажите нам всем, а то мы не в курсе по какому закону...
-
svetoch-10
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 21.12.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 01:02
sergnemo68 написав:svetoch-10
По закону. Еще есть вопросы?
Закон называется "О революционной целесообразности"?
-
Radon
-
-
- Повідомлень: 1012
- З нами з: 30.07.11
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 02:28
Останавливают машину
@
Говорят по закону
@
Работаешь таксистом для силовиков которые под шафэ или едут бухать
@
Слава Украине!
-
tyson20072007
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 13.06.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 09:25
страна движется в правильном направлении. Слава Украине! Героям Слава! Украина понадУсэ!!! Украина це Европа!!
-
optyma33
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 17.08.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 09:57
Откуда вас столько набежало....
-
papchik
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 17.03.11
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|138
|
|
|47
|3182
|
П'ят 30 лис, 2018 16:12
lapay
|
|91
|10501
|
|