У 10 областях України на 30 днів було введено воєнний стан.
Дивися повний текст Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 19:33
Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто.
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:10
Додано: Нед 02 гру, 2018 09:25
страна движется в правильном направлении. Слава Украине! Героям Слава! Украина понадУсэ!!! Украина це Европа!!
Додано: Нед 02 гру, 2018 09:57
Re: Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто
Откуда вас столько набежало....
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:56
Re: Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто
Сталина давно нет, но его душок потихоньку к нам подкрадывается. Очень, очень мелкими шажками. Завтра будем шептаться, потому что в голос нельзя будет.
Хорошо что не заставляют головой об стену биться. Просто видел как у них на родине читают молитву и головой об стену бьются. Это наверно чтобы лучше в мозг программа въедалась.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:59
Re: Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто
Забыл написать, что теперь из страны даже свалить проблематично. Разрешение нужно спросить.
Все как раньше было. Только лишь заменили кпсс на Украину, а Славу оставили.
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