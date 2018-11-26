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Воєнний стан: Хто має право зупиняти авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:49
svetoch-10 написав: sergnemo68 написав:svetoch-10
По закону. Еще есть вопросы?
Так я ж и спрашиваю каким образом, вы вижу знаете, так расскажите нам всем, а то мы не в курсе по какому закону...
Уже скоро пять лет как на внутренних блок-постах в приграничных с ОРДЛО регионах проводят досмотры безо всяких протоколов. Если бы были таковые, то очереди на них были бы до Парижу. А Вы делаете большие глаза и хотите протокола.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:28
Один из способов борьбы и с бл@хeрами. Все как раз на руку.
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