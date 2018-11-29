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У Держстаті повідомили, як
зростає зарплата українців

У Держстаті повідомили, як зростає зарплата українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:44

У Держстаті повідомили, як зростає зарплата українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст У Держстаті повідомили, як зростає зарплата українців.
R2
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