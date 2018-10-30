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6 найліпших автомобілів
для жінок - опитування

6 найліпших автомобілів для жінок - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:22

6 найліпших автомобілів для жінок - опитування

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг складається за результатами опитування тільки автомобільних журналістів-жінок.

Дивися повний текст 6 найліпших автомобілів для жінок - опитування.
R2
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