|
|
ICU спрогнозував курс гривні на кінець 2018
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 гру, 2018 06:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник підрозділу з фінансового аналізу корпорацій Олександр Мартиненко.
Дивися повний текст ICU спрогнозував курс гривні на кінець 2018
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85909
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|151
|
|
|2
|182
|
|
|8
|787
|