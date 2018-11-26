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ICU спрогнозував курс
гривні на кінець 2018

ICU спрогнозував курс гривні на кінець 2018
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 06:57

ICU спрогнозував курс гривні на кінець 2018

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник підрозділу з фінансового аналізу корпорацій Олександр Мартиненко.

Дивися повний текст ICU спрогнозував курс гривні на кінець 2018.
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