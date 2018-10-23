RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У США банкомат помилково
видавав 100 доларів замість 10

У США банкомат помилково видавав 100 доларів замість 10
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 08:44

У США банкомат помилково видавав 100 доларів замість 10

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Click2Houston.

Дивися повний текст У США банкомат помилково видавав 100 доларів замість 10.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85910
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 08:44

Клиенты смогут сохранить выданные дополнительные деньги


Помню историю с приватом, когда всех, кто снимал лари в Грузии по курсу, установленному самим же приватом, вые*али задним числом.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12... 1, 2
R2 » Чет 29 лис, 2018 21:41
10 633
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 18:34
Kudrjavuy
"Мінус" 750 доларів за добу: курс Bitcoin впав до річних... 1, 2
R2 » Чет 15 лис, 2018 11:29
12 728
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 11:10
hamster bear
Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів 1, 2, 3
R2 » Вів 23 жов, 2018 12:03
27 2060
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 20:25
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.