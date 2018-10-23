Про це повідомляє Click2Houston.
Дивися повний текст У США банкомат помилково видавав 100 доларів замість 10.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 08:44
У США банкомат помилково видавав 100 доларів замість 10
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Дивися повний текст У США банкомат помилково видавав 100 доларів замість 10.
Додано: Нед 02 гру, 2018 08:44
Помню историю с приватом, когда всех, кто снимал лари в Грузии по курсу, установленному самим же приватом, вые*али задним числом.
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