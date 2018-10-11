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ШІ допоможе комунальним
службам запобігти витоку води

ШІ допоможе комунальним службам запобігти витоку води
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:06

ШІ допоможе комунальним службам запобігти витоку води

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Університету Ватерлоо створили систему, яка за допомогою недорогих датчиків фіксації звуку і штучного інтелекту дозволить комунальним службам запобігти витоку води.

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R2
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Это явно не про нас. У нас теряется 80%
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:45

Re: ШІ допоможе комунальним службам запобігти витоку води

ИИ пойдет и заставит дядю Васю или его начальство устранить течь, или сам все сделает за дармоедов?
p_a_l
 
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  p_a_l написав:ИИ пойдет и заставит дядю Васю или его начальство устранить течь, или сам все сделает за дармоедов?

ИИ в наших условиях быстро приспособится будет брать откаты за подобную информацию, а также подсказывать властям, как можно точечно прорвать отопление в домах, где большинство в оппозиции
sequence
 
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