RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Lenovo випустить
смартфон середнього рівня

Lenovo випустить смартфон середнього рівня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:17

Lenovo випустить смартфон середнього рівня

Пропонуємо до обговорення:
Кілька мережевих джерел повідомляють, що Lenovo планує представити новий смартфон під назвою K5X.

Дивися повний текст Lenovo випустить смартфон середнього рівня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85914
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:17

Не подскажите где взять на него защитное каленое стекло.
Звонил сюда www.supersklo.com.ua но у них нет
User77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 12.02.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Представлено смартфон зі спливаючою камерою
R2 » Пон 19 лис, 2018 23:13
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 00:13
Cactus
ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з...
R2 » Пон 19 лис, 2018 12:24
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 12:24
andr-a_andre
УЗ розширює можливості купівлі квитків через смартфон
R2 » П'ят 16 лис, 2018 15:51
1 90
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 15:51
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.