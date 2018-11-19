Кілька мережевих джерел повідомляють, що Lenovo планує представити новий смартфон під назвою K5X.
Дивися повний текст Lenovo випустить смартфон середнього рівня.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:17
Lenovo випустить смартфон середнього рівня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Lenovo випустить смартфон середнього рівня.
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:17
Не подскажите где взять на него защитное каленое стекло.
Звонил сюда
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:57
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:12
Почти у всех Леново наследственное генетическое заболевание - плохой микрофон. Быть может, инженеры Моторолы сумеют его наконец-то излечить.
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